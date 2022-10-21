صاحبة أقصر مدة في رئاسة الحكومة .. استقالة رئيسة الوزراء البريطانية «ليز تراس»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس، استقالتها من منصبها، لتكون صاحبة أقصر مدة في رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد إذ تولت المنصب قبل 44 يوما فقط، وسط أزمات اقتصادية وخلافات سياسية.

وأعلنت تراس أنه سيتم اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين في غضون الأسبوع المقبل، ما يفتح صراعًا جديدًا على السلطة داخل الحزب الحاكم، بعد استقالتها واستقالة بوريس جونسون من قبلها.

بينما تتأهب المعارضة التي صعدت أسهمها خلال الآونة الأخيرة حيث دعا حزب العمال المعارض إلى "انتخابات عامة في بريطانيا فورا لإصلاح الضرر في البلاد"، مؤكدا أن في بريطانيا "لا يمكن للمحافظين الخروج من أزمتهم عبر تغيير القيادة دون موافقة الشعب".

كيفية اختيار البديل؟

يتعيّن أن يرشح اثنان من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين أي شخص يتقدم للمنصب، وقد يكون عدد المتقدمين كبيرا.

يجري النواب المحافظون بعد ذلك عدة جولات تصويت لخفض عدد المرشحين، وفي كل مرة يُطلب منهم التصويت بشكل سري لصالح مرشحهم المفضل ويتم استبعاد من يحصل على أقل الأصوات.

تتكرر هذه العملية إلى أن يصل عدد المتنافسين إلى اثنين.

كان التصويت في السابق يجري في أيام الثلاثاء والخميس. لكن في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد قد يتعين تسريع العملية.

يجري بعد ذلك تصويت بالبريد على المرشحين الاثنين الأخيرين ويشمل جميع أعضاء حزب المحافظين.

يعين الفائز رئيسا للوزراء.

أبرز المرشحين لخلافة تراس وفقا لما نشرته سكاي نيوز:

1. جيرمي هانت

2. ريشي سوناك

3. بيني موردونت

4. بوريس جونسون

5. بن والاس

6. كيمي بادنوش