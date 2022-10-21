شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينظم معرضا للأثاث بالشرقية للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، معرضا للأثاث لدعم الفئات الأولى بالرعاية فى محافظة الشرقية، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح فيديو للتحالف، أن المعرض جرى تنظيمه بالمجان، من قبل جميعة الأورمان لتستفيد به الأسر الأكثر احتياجا بعدة قرى فى مركز كفر صقر فى محافظة الشرقية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.