أعضاء التحالف الوطنى الأهلى يزورون مستشفى شفا الأورمان بالأقصر

القاهرة - سامية سيد - نفذ أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، زيارات ميدانية لمستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر، إذ تعتبر أكبر صرح طبي في صعيد مصر على مساحة 57000 متر، وتخدم 6 محافظات في جنوب الصعيد بتعداد سكاني 15 مليون نسمة.

وتقدم مستشفيات شفاء الأورمان للكبار والأطفال جميع خدماتها مجانا، وتتنوع هذه الخدمات ما بين عمليات جراحية وعلاج إشعاعي وكيماوي، بالإضافة إلى تحاليل وأشعة وبنك الدم، وجميع خدمات الأورام وتقدم على أعلى مستوى.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.