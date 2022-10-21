لبنان: آليات جديدة للتنقيب بالمنطقتين 9 و4 بعد انسحاب "نوفاتيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

قال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض إن رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي أصدرا قرارا استثنائيا بوضع آليات قانونية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 9 و4 في المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك بعد انسحاب شركة "نوفاتيك" الروسية من تحالف شركتي"توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية.

جاء ذلك في تصريح له اليوم الجمعة عقب لقائه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وكانت شركة نوفاتيك قد دخلت في تحالف بنسبة 20% من شركتي توتال وإيني للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، إلا أن شركة نوفاتيك قررت الانسحاب من التحالف قبل عدة أشهر، وهو ما يستدعي تعديلا يسمح لشركة توتال في البدء بأعمال التنقيب داخل المياه الإقليمية اللبنانية وخصوصا بعد التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون أيام.

وكانت السلطات اللبنانية قد تلقت عروضا للحصول على نسبة شركة نوفاتيك في التحالف، إلا أنه لا يوجد قرار نهائي في هذا الشأن.