قمة المناخ cop27.. البيئة تنفذ قوافل توعوية بجنوب سيناء لمدة أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظم جهاز شئون البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء قافلة توعوية على مدار أسبوع كامل بمدن محافظة جنوب سيناء (مدينة ابو رديس_ وابو زنيبة_سانت كاترين _ راس سدر) وذلك علي هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27 .

تضمن اليوم الافتتاحي للقافلة تنفيذ أنشطة للتوعية البيئية بمدينة أبورديس بمجلس مدينة أبورديس، ومدرسة أبورديس الثانوية، ومدرسة أبورديس الإعدادية حيث تم تنفيذ ٣ ندوات تضمنت مواضيع (التنمية المستدامة- التغيرات المناخية - مفهوم البيئة)، كما تم تنفيذ ورشتي عمل عن إعادة تدوير الورق والمخلفات الإلكترونية.

كما تم التنويه علي ضرورة عمل أنشطة بيئية متعددة بالمدرسة ومتابعة النشاط الطلابي البيئي بشكل دوري، حيث يأتي ذلك حرصا علي ادماج الجيل الحالي في المنظومة البيئية واشراكه في العمل علي تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠، وكذا ترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك والحفاظ علي الموارد المتاحة. وتستهدف القافلة التوعوية مدارس تلك المدن والاجهزة الادارية والعاملين بقطاعات مختلفة.

ويعتبر المحور البيئي والتوعية بأهمية الحفاظ علي البيئة من أحد المحاور الهامة لما يعانيه المجتمع الدولي من قضايا عالمية تمس التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية والتي أثرت علي فقد الكائنات الحية وأدت الي المساس بحقوق الأجيال القادمة من بيئة كريمة وتنوع وتداخل وتوازن بيئي يحقق الامن والعدالة.