شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يحقق رقم قياسي جديد بعد الفوز على أندهوفن فى الدوري الأوربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل نادي أرسنال الإنجليزي تقديم مستوي فني رائع ونتائج مميزة تحت قيادة المدرب الأسباني أرتيتا، بعد أن تمكن تحقيق رقم قياسي جديد بالفوز على أندهوفن أمس فى الدوري الأوروبي، حيث يعد "الجانرز" أكثر الفرق تحقيقًا للفوز هذا الخمس، مقارنة بباقي الفرق فى الخمس دوريات الأوروبية الكبري، الأمر الذي يؤكد الحالة الفنية العالية، التي أصبح عليها الفريق.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة من 10 مباريات، فى الوقت الذي تمكن فيه الفريق من تصدره مجموعته بالدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة من 4 لقاءات خاضها الفريق بالعلامة الكاملة، ليؤكد على كونه منافس قوي على جميع الأصعدة المحلي والأوروبي هذا الموسم.



هل ينجح أرسنال فى خطف البيرميرليج؟

ويسود التفائل داخل نادي أرسنال بصورة كبيرة، بعد المستوي الثابت الذي يقدمه الفريق تحت قيادة المدرب الشاب أرتيتا، حيث يري عاشقي "الجانرز" أن الفريق قادرًا على تحقيق لقب البيرميرليج هذا الموسم، وكسر هيمنة السيتي وليفربول فى السنوات الأخيرة، خاصة أن الفريق قام بإلحاق الهزيمة بفريق الريدز وتوتنهام، كما أن تحقيق الفوز على فرق التوب 6 سيزيد حظوظ الفريق فى حصد اللقب.



تعرف على موعد مباراة أرسنال القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي أرسنال فريق ساوثهامبتون يوم الأحد القادم، فى الجولة الثالثة عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ان تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.