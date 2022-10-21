انت الان تتابع خبر خاصة لهذه الفئة.. تحذير من فيروسات الأنفلونزا لهذا الموسم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال درار، إن "الخبراء يؤكدون أن موجة الأنفلونزا لهذا العام هي الأعنف منذ 5 سنوات"، مذكرا بتحذير منظمة الصحة العالمية من الوضعية"، مردفاً: "فيروسات الأنفلونزا لم تنتشر كثيرا خلال السنوات الثلاث الماضية مع انتشار الكوفيد، لكن المناعة انخفضت".وكشف المدير العام لمعهد باستور، أن "قوة هذه الموجة ستكون نهاية كانون الأول وبداية كانون الثاني".

وأضاف درار، أن "ما يميز موسم الأنفلونزا لهذا الموسم، هو الخروج من جائحة كورونا التي تسببت في تراجع كبير للتلقيح".

وعن حملة الوقاية والتلقيح، أكد درار أنها "مهمة جدا وضرورية لكثير من الفئات"، مبيناً أن المعهد "رصد عدد لا بأس به من الفيروسات، سمح باعتماد اللقاحات المعتمدة الفعالة بـ2.5 مليون جرعة”.

