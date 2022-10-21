انت الان تتابع خبر متطوعون يفترشون بوابة تربية كربلاء بكتب مجانية للطلبة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – كربلاء

أقدمت مجموعة من المتطوعين الشباب في محافظة كربلاء، على جمع 5000 كتاب وملزمة لتوزيعها على الطلبة مجاناً، وذلك بعد عجز وزارة التربية على توفير المستلزمات الأساسية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، بحسب تعبيرهم.

وقال أحد المتطوعين لـ الخليج 365، أن "مهمة المجموعة المتطوعة هي جمع الكتب والملازم الدراسية لنقوم بعدها بتوزيعها على الطبة مجاناً لمساعدتهم على أداء مهامهم التربوية بأكمل وجه في ظل عجز الحكومة ووزارة التربية على توفير المستلزمات الأساسية للطلبة".

وأضاف، "قدمنا طلبات كثيرة لمديرية تربية كربلاء من أجل الحصول على المكان المناسب لعرض الكتب والملازم وتوزيعها على الطلبة، لكن للأسف لم نحصل على أي استجابة وكان هناك تجاهل واضح لمطالبنا".

وتابع، "احتجاجا على تجاهل المطالب من قبل مديرية تربية كربلاء، قمنا بعرض الكتب والملازم أمام مديرية تربية المحافظة لإعطائهم درساً في كيفية مساعدة الطلبة ورسالة الى الحكومات الفاشلة والفاسدة"، مشيرا الى وجود مساع لتوسيع هذه المبادرة في المحافظات الأخرى".

ومع بدء العام الدراسي الجديد، لا تزال مدارس العراق بلا كتب مدرسية بسبب تعثر إقرار الموازنة الحكومية ضمن آثار الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، ما يثير ردود فعل غاضبة من قبل أولياء الطلبة، وانتقادات لاذعة لوزارة التربية باعتبارها المسؤول عن ملف الطباعة.