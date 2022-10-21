شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يواصل ضرباته ضد رونالدو بقرار صادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصلت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضرباتها القوية ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية.

مانشستر يونايتد يعلن استبعاد رونالدو من مواجهة تشيلسي بالبريميرليج

وكان النادي اللندني أصدر بيان رسمي أمس، أكد خلاله استبعاد رونالدو من مواجهة تشيلسي المقبلة، بالبريميرليج ردًا على تصرفه.

وغضب رونالدو خلال مواجهة فريقه ضد توتنهام هوتسبير بالبريميرليج، وغادر الملعب في الدقيقة 90 وقبل نهايتها والتي حسمت لصالح فريقه بثنائية دون رد.

وأكدت صحيفة "تيليجراف البريطانية"، إدارة مانشستر يوناتيد لم تكتفي باستبعاد رونالدو من قائمة المباراة المقبلة ضد تشيلسي، أو إرساله للتدرب مع فريق 21 عامًا فقط.

مانشستر يونايتد يخصم راتب أسبوعين من رونالدو

وتابعت: "مانشستر يونايتيد سيخصم راتب أسبوعين من رونالدو كعقاب إضافي، ما يعادل 515 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما يتجاوز 4 ملايين ريال".

وفشل رونالدو في إقناع الهولندي إريك تين هاج المدير الفني منذ بداية الموسم، بعدما غاب عن الجولة التحضيرية للفريق وبات بعيدًا عن حسابات المدرب.

وأصدر رونالدو بيانًا أمس، يعتذر خلاله عن كل ما بدر منه في لقاء توتنهام، مؤكدًا بأنه سيعود إلى الالتزام الذي عرفته الجماهير عنه طوال 20 عامًا.