شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور جماهيرى حاشد مؤسسة "حياة كريمة" تنظم احتفالية كبرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة "حياة كريمة" احتفالية كبرى بحضور مئات المواطنين، ورفع المحتفلين علم مصر مرددين الأغاني والأناشيد الوطنية، والتقطوا الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة والسرور.

جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.

كما تهدف المبادرة أيضا إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني، الاستثمار في تنمية الإنسان المصري، سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.