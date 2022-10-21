شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب خلال أسبوع.. أبرزها الموافقة على صندوق تمويل صناعة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسات العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائياً "وبأغلبية ثلثي الأعضاء" على مشروعي قانونين الأول بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج بإعفاء سياراتهم من الجمارك والضرائب تلبيةً لمطالب المصريين بالخارج، والثاني بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتطوير ودعم الصناعة الوطنية للسيارات في مصر.

ووافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، لتشديد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك حفاظاً على حماية الأمن القومي الغذائي وحمايةً للرقعة الزراعية، كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقياتٍ الدولية "لتعزيز الخدمات المقدمة للمرأة المصرية تقديراً لدورها، وتطوير قطاع السكك الحديدية".

ووجه المجلس الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي حققتها مصر خاصة فيما يتعلق بمشروعات النقل والمواصلات وفي مقدمتها تطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية والشبكة القومية للطرق.

وأحال المجلس عدداً من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما تلقى المجلس إخطاراً من رؤساء بعض الأحزاب بأسماء ممثلي الهيئات البرلمانية، وإعمالاً لدوره الرقابي مجلس النواب يكلف وزير الزراعة والمسئولين من الوزارات المعنية بسرعة حل أزمة الإنتاج الداجنى وعدم توافر أعلاف الدواجن التي تهدد الأمن الغذائي المصري.

كما واجه المجلس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بـ 46 أداة رقابية حول مشكلات التعليم في مصر، وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة الاتحاد البرلماني الدولي لاستضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية ليكون الأول من نوعه للاتحاد في الشرق الأوسط وأفريقيا وهو بذلك شهادة دولية على استقرار الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية المصرية وتقدم مسيرة التنمية بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أعاد مصر لمكانتها الريادية على الساحتين الإقليمية والدولية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح الأثنين الموافق 24 أكتـوبر 2022.