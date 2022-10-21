الصحة توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع موجة التقلبات الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

وجهت وزارة الصحة، نصائح للمواطنين بالتزامن مع موجة التلقبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا.

وقالت وزارة الصحة في منشور لها، عبر صفحتها بـ "فيسبوك"، الجمعة، إن التقلبات الجوية قد تعرضك للإصابة بالأمراض المختلفة، لذلك ارتدي ملابس مناسبة للطقس ولا تتواجد خارج المنزل في البرد والرياح.

وتابعت:"يجب تلقى لقاح الإنفلونزا و فيروس كورونا لتقوية مناعتك وتقليل فرصة الإصابة بهما، ولقاح الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات".

وأشارت إلى أن لقاح فيروس كورونا متوفر في الوحدات الصحية ومحطات القطار والمترو والأسواق.