طوارئ بجنوب سيناء استعدادًا لموسم السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لموسم السيول، وأصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء،تعليمات باتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر تجاه التغيرات المناخية المحتملة خلال هذه الفترة التي قد تعرض المحافظة إلى سقوط أمطار قد تؤدى إلى حدوث سيول، إضافة إلى تنفيذ الخطة الخاصة بحصاد مياه السيول واستغلالها في التنمية، والتقليل بقدر الإمكان من آثار هذا السيول على المرافق العامة والبنية التحتية بالمحافظة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بتنفيذ خطة المتابعة الشهرية الخاصة بتطهير المخرات حتى لا يكون هناك عائق وقت حدوث السيل، وموافاة مركز عمليات المحافظة بشهادة معتمدة من رؤساء المدن تفيد بتطهير ونظافة مخرات السيول في كل مدينة، وتواصل غرفة عمليات بكل مدينة مع غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة عن طريق الحواسب الآلية وأجهزة اتصال حديثة، لمتابعة الموقف بجميع مدن المحافظة .

وأوضح المحافظ في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة، أنه إدارات الأزمات بكافة المدن قامت بمراجعة جميع الخطط والسيناريوهات الخاصة بالأزمات التي قد تتعرض لها، ورفع كفاءة جميع المعدات الثقيلة، وتمركزها حول المناطق الأكثر عرضة للسيول.

وأكد أن المحافظة تمتلك 3 تليفونات ثريإ، جرى إمداد مدينة سانت كاترين بتليفون للاستخدام في حالة قطع الاتصالات، وتليفون أخر في غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والأخير بمركز التواصل بمدينة شرم الشيخ، وجرى التأكيد من شحن التليفونات برصيد كافي وشحن البطارية لتسهيل عملية التواصل.

وتابع المحافظ : كما جرى رفع كفاءة جميع مهمات الإغاثة، وتدعيم معسكري إغاثة إحداهما بخليج السويس والآخر بخليج العقبة، وتوفير كافة المهمات اللازمة لذلك، والتنسيق والتأكيد مع الهلال الأحمر بجنوب سيناء في هذا الشأن إضافة لمركز الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، مع ضرورة تبادل أرقام ووسائل الاتصالات الخطية والمحمول بين كافة العناصر، وتحديثها لسهولة تداول المعلومات وتوصيل الإنذار والبلاغات العكسية.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على رؤساء المدن والجهات المعنية بضرورة التواصل مع بدو سيناء للاستفادة من خبراتهم في معرفة أماكن حدوث السيول، والإبلاغ الفوري عن أي بوادر للسيول واتجاهاتها وكميات المطر، وذلك طبقًا لخطة التعبئة، والتنسيق مع جميع المقاولين والشركات العاملة بنطاق المحافظة والمدن لوضع معدات الشركات جميعها تحت تصرف المدن والمحافظة لمجابهة أي مواقف طارئة.

ولفت إلى أنه جرى عمل محاضر تنسيق وتنظيم تعاون مع مطار طور سيناء ومطار شرم الشيخ الدولي ومطار طابا وكافة الأهداف الحيوية ذات الأهمية الإستراتيجية بكافة المدن .

وأهاب محافظ جنوب سيناء، بكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات الأجهزة الأمنية والرقابية، بالالتزام بتنفيذ دور كلًا منهم بكل دقة للحفاظ على صحة وسلامة مواطني المحافظة وزائريها.