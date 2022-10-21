قبل قمة المناخ.. شرم الشيخ تتحضر للأخضر بـ2000 نخلة وشجرة ليمون وجهنمية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جار زراعة 2000 نخلة بريتشارد بمدينة شرم الشيخ ضمن الاستعدادات التي تتخذها المحافظة للتحضير لمؤتمر المناخ العالمي COP- 27، والتي جرى تجهيزها وتحضيرها من خلال العاملين بديوان مديرية الزراعة لتزويد المدينة بالعديد من شتلات أشجار النخيل والجهنمية لتزين الشوارع والميادين.

وأكد وكيل وزارة الزراعة في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة، أنه جرى تزويد المدينة بالعديد من الأشجار المثمرة، وأشجار الزينة، ضمن إجراءات تحويلها إلى مدينة خضراء، لافتًا إلى أنه لا يجري زراعة أشجار الزينة فقط، ولكن جرى زراعة أشجار مثمر منها 5 آلاف شتلة من الزيتون، وأشجار الليمون.

وأوضح أنه جرى تشكيل لجان زراعية لمتابعة عمليات التشجير والتزيبن لطريق الشيخ زايد لمسافة 6 كيلومترات، وجاري توفير المزيد من الأشجار والنباتات لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.