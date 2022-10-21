3 مصابين في معركة بالشوم بين أولاد عمومة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 3 أشخاص، في مشاجرة بالشوم والعصا بين أولاد عمومة بسبب خلافات على أولوية رى أرض زراعية بقرية دير الجنادلة بمركز الغنايم في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووقوع مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز رفقة عدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تبين إصابة "سامح.م. ا" 42 عامًا، و"ياسر.ح.ح"51 عامًا، و"سيد.ط.س" 18 عامًا، بسبب خلافات على أولوية ري أرض زراعية بقرية دير الجنادلة.

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم لتلقي العلاج.

وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.