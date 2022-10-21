انت الان تتابع خبر بالتفصيل.. المرور توضح آلية تجديد إجازات السوق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، آلية تجديد إجازات السوق، فيما حددت فئات الرسوم.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، "اجازة السياقة ‏وثيقة رسمية قانونية يجب أن يحصل عليها قائد المركبة، وتقوم مفارزنا بالمحاسبة على عدم الحصول على إجازة السياقة او عدم تجديدها".

وأضافت ان "آلية تجديد اجازة السياقة كالاتي:

١_سحب استمارة تجديد



٢_اجراء الفحص الطبي

دفع رسم (25 ألف دينار).

٣_التوجه لإدخال البيانات والبصمة والتدقيق التقني ودفع الرسم وبعدها التسليم في شعبة البيمنت قبل الطباعة والانتظار ٣٩ دقيقة لغرض الاستلام. (متوفرة مجاناً في موقع تسجيل المركبات وإصدار إجازة السياقة).٢_اجراء الفحص الطبيدفع رسم (25 ألف دينار).٣_التوجه لإدخال البيانات والبصمة والتدقيق التقني ودفع الرسم وبعدها التسليم في شعبة البيمنت قبل الطباعة والانتظار ٣٩ دقيقة لغرض الاستلام. الرسوم:

أ_فئة الخصوصي

إذا كانت الاجازة خصوصي غير نافذة يتم دفع

١٠ ألف طباعة بطاقة الاجازة

٢٠ إلف تجديد لعشرة سنوات

اما إذا كانت الاجازة خصوصي نافذة يتم دفع

١٠ ألف طباعة بطاقة الاجازة

٢٠ ألف تجديد لعشرة سنوات

٢٥ ألف تأخيرية

اضافة الى ٢٠٠٠ دينار لكل سنة

(إذا كانت الاجازة مشروع موازي اواجازة قديمة يدفع مبلغ ٥٠ ألف اعادة تسجيل)