انت الان تتابع خبر ميسي يستبق كأس العالم بتحدٍ.. ورقم تأريخي بانتظاره والان مع التفاصيل

وقال الاسطورة ميسي خلال تصريحاته لقناة DirecTV، "لسنا خائفين من أحد، نصل البطولة في لحظة رائعة مع فريق جيد ومستعدون لمواجهة أي فريق ولكن بهدوء، لكي تكون بطلا لكأس العالم، عليك أن تقدم الكثير من الأشياء".

وأضاف، "من المؤلم خسارة نهائي كوبا أمريكا 3 مرات قبل الفوز باللقب الأخير، لكني أرى الجميع متحدين ولطالما أظهر لي الناس عاطفتهم، وحظيت بجيل كامل معي".

وعن الإصابات التي ضربت زملائه في المنتخب مثل ديبالا ودي ماريا، علق "نسخة كأس العالم مختلفة، أي إزعاج بسيط يمكن أن يجعلك خارج البطولة، وبعد ما حدث لزملائي، شعرت بالخوف قليلا".

وأتم "تعرضت لتقلص خلال مشاركتي مع باريس سان جيرمان، وقمت بإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي، لم يكن هناك أي شيء، لكني توقفت عن اللعب كإجراء احترازي".

سيكون النجم الدولي الأرجنتيني الاسطورة ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على موعد مع تحقيق رقم تاريخي خلال نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وبحسب صحيفة "ماركا" الشهيرة، فإن نهائي مونديال قطر 2022 قد يتزامن مع المباراة رقم 1000 للنجم البالغ من العمر 35 عاماً، في مسيرته، وذلك في حال غاب عن 4 مباريات من جملة 14 مواجهة مُتبقية له (بين النادي والمنتخب) حتى النهائي يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول بإستاد لوسيل.

ويملك ميسي في جعبته حتى الآن 990 مباراة، بواقع 826 مباراة مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سجل خلالهما 691 هدفاً ومنح 326 تمريرة حاسمة،



النجم الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات بات على بُعد 10 مباريات فقط من الوصول إلى مباراته رقم 1000 في مسيرته كلاعب محترف بين النادي والمنتخب. كما لعب 164 مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني، أحرز فيها 90 هدفاً مع تقديم 51 تمريرة حاسمة.النجم الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات بات على بُعد 10 مباريات فقط من الوصول إلى مباراته رقم 1000 في مسيرته كلاعب محترف بين النادي والمنتخب. وفي حال وصول الأرجنتين إلى نهائي المونديال يكون ميسي قد خاض 14 مباراة إذا لم يغب لسبب ما؛ منها 6 مباريات مع باريس سان جيرمان، و8 رفقة المنتخب الأرجنتيني بواقع 7 مباريات في كأس العالم ومباراة ودية واحدة قبل البطولة.

وأشارت الصحيفة أنّ غياب "البرغوث" عن 4 من جملة 14 مباراة سيضعه أمام رقم تاريخي؛ إذ سيخوض المباراة رقم 1000 في مسيرته خلال نهائي كأس العالم إذا ما استطاع قيادة التانغو للمشهد الختامي.

وعليه فإن ميسي مُطالب بأن يحصل على راحة سلبية بـ4 مباريات من أجل الاحتفال بمباراته رقم 1000، وهو أمر يمكن تحقيقه خاصة في البطولة الفرنسية والمواجهة الودية مع المنتخب الأرجنتيني.

أما إذا شارك في كل المباريات حتى انطلاق كأس العالم فإن مواجهة بولندا في الجولة الثالثة من منافسات مجموعة الثالثة على ملعب 974 ستكون الرقم 1000 في مسيرة ميسي.

ليونيل ميسي يستعد لخوض المونديال الخامس في مسيرته الدولية

وفي سياق آخر يستعد الأسطورة ميسي لتحطيم رقم قياسي جديد؛ إذ ينضم إلى أنطونيو كارفخال وجانلويجي بوفون ورافائيل ماركيز ولوثار ماثيوس، ضمن قائمة أكثر المشاركين في بطولات كأس العالم، حينما يخوض البطولة المونديالية الخامسة في مسيرته الدولية.

فقد لعب ميسي في مونديال ألمانيا 2006، ومونديال جنوب أفريقيا 2010، ومونديال البرازيل 2014، ثم مونديال روسيا 2014، وكانت أفضل إنجازاته الوصول إلى نهائي كأس العالم 2014 قبل الخسارة أمام ألمانيا بهدف قاتل من ماريو غوتزه.

وسبق لميسي خوض 19 مباراة في كأس العالم، وفي حال خوضه 7 مباريات في هذه البطولة عبر التأهل إلى نهائي قطر 2022، سينجح ميسي في تحطيم رقم ماثيوس كأكثر المشاركين في مباريات مونديالية؛ إذ يملك المدافع الألماني في جعبته 25 مباراة فقط في تاريخ مباريات كأس العالم.