انت الان تتابع خبر لسبب مجهول.. إصابة إطارات 30 سيارة بثقوب في وقت واحد (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبينت لقطات جوية اصطفاف السائقين على جانب الطريق السريع وهم يمسكون بعجلاتهم ويجرون اتصالات هاتفية بشركات تصليح السيارات على ما يبدو.وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا لقناة ABC إن الحادث لا يبدو متعمدا.

إحدى الاحتمالات، بحسب "يورونيوز"، ترجح أن صندوقا من المسامير قد سقط من إحدى الشاحنات وسبب كل هذا الإرباك والخسائر.

ومن الشائع أن تسقط بعض المواد من شاحنات النقل على مثل هذه الطرق.

