انت الان تتابع خبر لأول مرة.. حفل ضخم يجمع إليسا وهيفاء وهبي في موسم الرياض (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - "مسرح واحد يجمع ملكة الإحساس إليسا والنجمة الجماهيرية هيفا وهبي لأول مرة في حفل فوق الخيال واللي ما يصير بموسم الرياض يصير قريباً بنعلن عن موعد طرح التذاكر".

وأعلنت الفنانة هيفاء وهبي عبر صفحتها على الإنستغرام عن موعد حفلها ونشرت بوستر لها مع الفنانة إليسا وكتبت نفس العبارات التي كتبتها روتانا، حيث كتبت "مسرح واحد يجمع ملكة الإحساس إليسا والنجمة الجماهيرية هيفا وهبي لأول مرة في حفل فوق الخيال واللي ما يصير بموسم الرياض يصير قريباً بنعلن عن موعد طرح التذاكر".



كما نشرت إليسا نفس البوستر وكتبت نفس العباراتيذكر أن موسم الرياض سيبدأ بحفل عالمي لسيرك دي سولي يوم الجمعة 21 أكتوبر بموسمه الثالث بتنظيم شركه روتانا وبإشراف الهيئة العامة للترفيه.