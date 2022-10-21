شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات أمام "تشريعية النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، 6 اجتماعات خلال الأسبوع القادم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، حيث تبحث خلال اجتماعين يوم الاثنين المقبل، وضع خطة عمل خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

ونناقش خلال اجتماعين يوم الثلاثاء، بالاشتراك مع لجنة الطاقة مشروع قانون مقدم من العضو جمال السعيد وأخرون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

كما تناقش خلال اجتماعين يوم الأربعاء بالاشتراك مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب مرثا محروس ومنى عبد الله، سكينة سلامة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.