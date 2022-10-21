شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود رونالدو لحسابات تين هاج بعد إعتذار اللاعب عن ما بدر منه؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدر النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو بيان أمس يعتذر عن ما بدر منه من خروجه فى مباراة توتنهام من أرضية الملعب، حيث أكد أنه يمتثل لقرار الجهاز الفني والإداري، كما أنه يحترم جميع المسئولين من اليوم الأول له فى مسيرته الإحترافية، وجاهز للعمل مجددًا حتى ينهض فإن الإستسلام لن يفيد فى شئ، وسيعده للوراء مرة أخري.

ولكن من المؤكد للاعب أنه لم يعلم شخصية المدرب الهولندي تين هاج، والمعروف عنه بصرامته الشديدة مع اللاعبين وفرض النظام منذ اليوم الأول حتى اليوم الآخر فى أي مسابقة يشارك بها الفريق، مما قد لا يشفع له هذا البيان فى العودة مجددًا لحسابات الجهاز الفني.



موقف تين هاج مع أمين يونس الشهير

وبالحديث عن شخصية المدرب الهولندي تين هاج القوية، فقد سبق للمدرب أن استبعد اللاعب اللبناني والألماني الجنسية أمين يونس لنهاية الموسم فى الدوري الهولندي موسم 2018 حينما كان مدربًا لنادي أياكس، حيث طلب من اللاعب النزول إلى أرضية الملعب فى أحد مباربات الفريق خلال الدقائق الخمس الأخيرة، الأمر الذي رفضه اللاعب، ليقرر تجميده لآخر الموسم وبيعه لنادي نابولي فى نهاية المطاف.



كيف سيفكر رونالدو حال إستبعاده المكرر!

ويخشي اللاعب من تكرار سيناريو أيمن يونس معه فى اليونايتد، خاصة أن المدرب الهولندي قرر إستبعاد اللاعب من مباراة تشيلسي بشكل رسمي قبل المواجهة بيومين كاملين، الأمر الذي يثير تخوف اللاعب فى الفترة الحالية، لا سيما أنه سيكون المتضرر الوحيد فى نهاية الأمر.