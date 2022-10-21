رسمياً.. انطلاق iQOO Neo 7 بمواصفات مميزة

بكين: أعلنت Vivo اليوم عن هاتف iQOO Neo 7 الذي يأتي برقاقة Dimensity 9000 Plus، ومعدل تحديث 120Hz.

يتميز iQOO Neo 7 بشاشة E5 AMOLED من سامسونج بحجم 6.78 إنش، كما تدعم الشاشة جودة عرضFHD+، ومعدل تحديث 120Hz، وسطوع 1500 nit، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 9000 Plus التي ترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر، كما يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي iQOO Neo 7 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما يأتي الهاتف بنظام تبريد يتضمن غرف حرارية.

ومن المقرر أن يدعم iQOO Neo 7 الإتصال بشبكات 5G، ويأتي بمنفذ USB C، مع مدخل 3.5مم للسماعات، ويتوفر iQOO Neo 7 بألوان البرتقالي، والأزرق، وأيضاً اللون الأسود.