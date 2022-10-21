غوغل تفعّل أول منطقة حوسبة سحابية محلية بإسرائيل.

فعّلت شركة «غوغل» التابعة لـ«ألفابت» اليوم الخميس منطقة حوسبة سحابية محلية في إسرائيل والتي من شأنها أن تقدم خدمات الحوسبة السحابية لحكومة الدولة وجيشها في حركة من المتوقع أن تزيد عدد الوظائف وتنهض بالنمو الاقتصادي.

وأبرمت إسرائيل اتفاقاً مع «غوغل» وشركة «أمازون ويب سيرفسز» لتنفيذ المشروع الذي أطلقت عليه (نيمبوس) والمؤلف من أربع مراحل بقيمة تزيد على مليار دولار.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، مستدلة ببيانات من «غوغل»، إنه من المتوقع أن يضيف الأثر الاقتصادي لإنشاء منطقة الحوسبة السحابية بإسرائيل 7.6 مليار دولار إلى اقتصاد إسرائيل بحلول عام 2030، وكذلك أكثر من 21 ألف وظيفة جديدة في قطاع التقنيات المتقدمة وقطاعات أخرى تدعم النشاط السحابي.

كما قالت الوزارة إن من المتوقع أيضاً أن تفعّل «أمازون ويب سيرفسز» منطقة حوسبة سحابية أخرة خلال النصف الأول من عام 2030.

وفي إطار الاتفاق، تعهدت «غوغل» و«أمازون» بإجراء عمليات شراء‭ ‬وتدشين تعاون صناعي في إسرائيل بما يعادل 20 بالمئة من قيمة العقد.