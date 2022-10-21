10 تأشيرات تتيح لحاملها فرصة العمرة.. متحدث الحج السعودي يكشف لمصراوي تفاصيل جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف المهندس هشام سعيد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية، تفاصيل جديدة بشأن موسم العمرة الحالي، بالتزامن مع انطلاق رحلات العمرة من مصر مطلع شهر أكتوبر الجاري.

وقال سعيد لمصراوي: "أي زائر قادم إلى المملكة يستطيع أداء مناسك العمرة بأي تأشيرة"، منوها إلى أن المملكة قررت مد تأشيرة صلاحية العمرة من شهر لـ3 أشهر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى أنواع التأشيرات التي يمكن أداء مناسك العمرة من خلالها، وتتمثل في تأشيرات العمرة والسياحة والزيارة بكل أنواعها.

وأكد أن المملكة، تقدم جميع التسهيلات الممكنة لقدوم المعتمرين والحجاج من كل أنحاء العالم، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وفي إطار تقديم التسهيلات التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، لتيسير قدوم المعتمرين والحجاج لأداء مناسك الحج والعمرة من جميع دول العالم.

ويستعرض "الخليج 365" أنواع التأشيرات المصرح لحاملها أداء العمرة على النحو التالي:

1- تأشيرة الزيارة العائلية.

2- تأشيرة الزيارة الشخصية.

3- تأشيرة الزيارة السياحية.

4- تأشيرة زيارة الأعمال.

5- تأشيرة مرور "ترانزيت".

6- نظام التأشيرات الإلكترونية.

7- التأشيرة التعليمية.

8- تأشيرة الزيارة التجارية.

9- تأشيرة "مضيف".

10- تأشيرة العمل.

وعلى الصعيد المصري، انطلق موسم العمرة الجديد، ووصلت أفواج المعتمرين المصريين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة مطلع شهر أكتوبر الحالي.

وأعلنت غرفة شركات السياحة أن البوابة المصرية للعمرة ساهمت بشكل كبير في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين بسهولة ويسر وسط دعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، واطمأن الجميع على التنظيم المتميز لموسم العمرة وسهولة سفر المعتمرين ووصولهم بسلام للأراضي المقدسة، والالتزام بالضوابط المنظمة للموسم التي اعتمدتها وزارة السياحة وتسكينهم طبقا للمواصفات المتفق عليها في التعاقدات مع الشركات، وتيسير تنقلاتهم الداخلية بالأراضي المقدسة ، ويعد هذا الموسم اختبارا حقيقيا واقعيا لتنفيذ قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة الذي جاء لتحقيق أمن وسلامة المعتمر وضمان كافة حقوقه.