انت الان تتابع خبر السوداني يرد على الإطار التنسيقي بشأن آلية تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "إشارة إلى بيان الإطار التنسيقي، نؤكد أن الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات". وتابع البيان: "ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة".

وفوّض الإطار التنسيقي، أمس الخميس، رئيسَ الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الاختيار بين الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية من الكتل النيابية أو اقتراح مرشحين جدد، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد الإطار التنسيقي، أن السوداني "مفوض بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل نفس المكون"، باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع".



ومنذ استقالة الكتلة الصدري من مجلس النواب، باتت قوى الإطار التنسيقي تمثل الكتلة النيابية الأكثر عددا، وهي التي تقدم -بموجب الدستور العراقي- مرشحها لرئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية المنتخب، والذي بدوره يكلف المرشح بتقديم برنامجه الحكومي وأسماء أعضاء حكومته إلى مجلس النواب خلال 30 يوما للحصول على ثقة المجلس.

ولا يزال موعد جلسة التصويت على برنامج رئيس الوزراء المكلف ومنح الثقة لحكومته غير محدد، لكن متابعين يشيرون إلى أن السوداني استكمل تسمية أعضاء حكومته، وأن الأسبوع القادم سيشهد عقد جلسة لمجلس النواب مخصصة لهذا الغرض.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، انتخب البرلمان عبد اللطيف رشيد رئيسًا للجمهورية، بعد حصوله على غالبية الأصوات في الجولة الثانية من عملية التصويت. وفور فوزه بالمنصب الرئاسي، سلّم رشيد السوداني خطاب تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في غضون 30 يوما، وفق ما ينص عليه دستور البلاد.