انت الان تتابع خبر نادين الراسي: في هذه الحالة فقط سأتخلى عن اللون الأسود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حيث أطلت على متابعيها بصورة بالأبيض والأسود، ومرتدية زياً باللون الأسود أيضاً.

وكتبت الراسي في تعليقها على الصورة: "سأتوقف عن ارتداء اللون الأسود عندما يخترعون لوناً أغمق".



وتفاعل عدد كبير من متابعي نادين الراسي مع الصورة وتمنوا لها أن تنعم بالهدوء والسكينة وأن يمنّ الله عليها بالصبر والسلوان بعد وفاة شقيقها.

وكانت نادين الراسي حاولت أن تستعيد حياتها الطبيعية بعد وفاة شقيقها، وذلك بنشرها لعدد من مقاطع الفيديو والقصص لها ولخطيبها في أماكن متعددة.

كما أن الراسي كانت متواجدة في فاريا مع خطيبها مجد دعبول، الذي يحرص دائماً على مشاركة تفاصيل حياتية له برفقة الراسي، ليطمئن جمهورها عليها وآخرها صورة رومانسية تجمعه بها، عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في انستغرام، وعلق عليها قائلاً: "وبطير".

