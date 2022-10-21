انت الان تتابع خبر رسميًا.. إقالة ستيفن جيرارد من تدريب أستون فيلا والان مع التفاصيل

وقال متحدث باسم أستون فيلا في بيان مقتضب عبر موقعه على الإنترنت، اليوم الخميس: "يمكن أن يؤكد نادي أستون فيلا لكرة القدم أن المدرب ستيفن جيرارد قد ترك النادي رسميًا".

وأضاف: "نود توجيه الشكر إلى ستيفن على عمله الجاد والتزامه ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وخسر فيلا 3-صفر على ملعب فولهام في وقت سابق من يوم أمس.

ومني أستون فيلا بالخسارة الثانية توالياً والسادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند تسع نقاط وتراجع إلى المركز السابع عشر.