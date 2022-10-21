براتب 3200 جنيه.. وظائف للشباب في محافظة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل جديدة أمام الشباب الراغبين في العمل، بأحد المطاعم في أكتوبر.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

1- عضو فريق – كرو مطعم

2- المؤهل متوسط – السن حتى 33 سنة – ذكور فقط – 9 ساعات عمل – الراتب 3100 جنيه – تأمين طبي واجتماعي – موقف من التجنيد.

ودعا الجهاز الراغبين في العمل، الحضور لمقره على عنوان: 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني- تليفون/ 35720825 / 35711198، يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى 2 عصرا.