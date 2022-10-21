ننشر طرق الاستعلام عن الشركة السياحية المعتمدة للحصول على باركود العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

طالبت وزارة الطيران المدني، شركات الطيران المصرية والعربية، بعدم نقل معتمرين مصريين للأراضي المقدسة دون حصولهم على "باركود" صادر عن بوابة العمرة، تجنبا للتعرض لغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه، طبقا لقانون البوابة.

وتمثلت خطوات الحصول على الباركود، في توفير تأشيرة عمرة، والذهاب إلى شركة سياحية معتمدة على بوابة العمرة المصرية، للحصول على الباركود، مع ضرورة التأكد من تفعيل الشركة على بوابة العمرة خلال الموسم الحالي، وسداد رسوم الباركود، لحجز تذاكر الطيران قبل السفر للعمرة.

ويرصد "الخليج 365" طرق الاستعلام عن شركة سياحية معتمدة على النحو التالي:

- الدخول عبر بوابة العمرة المصرية اضغط هنا

- اختيار الشركات السياحية المعتمدة.

- سيظهر أمامك عدد الشركات المعتمدة على مستوى الجمهورية.

- عدد الشركات السياحية المعتمدة حوالي 1923 شركة.

وكانت غرفة شركات السياحة، أعلنت انطلاق رحلات موسم العمرة لعام 1444هـ من الأسبوع الأول لشهر أكتوبر الحالي، مؤكدة أن البوابة المصرية للعمرة أسهمت بشكل كبير في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين بسهولة ويسر وسط دعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة.

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