شكرا لقرائتكم خبر عن تقويم شامل للمؤسسات التعليمية.. أبرز مهام الهيئة القومية لجودة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عددا من الأهداف لضمان تطوير المنظومة، ولعل دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية أو التدريبية للقيام بالتقويم الذاتي، من أبرز هذه الأهداف.

وفيما يلى نستعرض هذه الأهداف بالتفصيل وفقا لما ورد بنص القانون.

تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم والتدريب وتطويره المستمر من خلال:

- نشر الوعي بثقافة الجودة.

- التنسيق مع المؤسسات التعليمية أو التدريبية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادًا بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة.

- دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية أو التدريبية للقيام بالتقويم الذاتي.

- توكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية أو التدريبية بما لا يتعارض مع هوية الأمة.

- التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية أو التدريبية وبرامجها طبقًا للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية أو التدريبية.

الجدير بالذكر أن القانون، منح الهيئة عددا من الاختصاصات أبرزها وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقييم والاعتماد، والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك، وإعلام المجتمع بمستوي المؤسسات التعليمية أو التدريبية وبرامجها، وفقًا لرسالتها المعلنة، وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات، وإعلانه واقتراح السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومراجعته، وتطويره وفقــًا للمستجـــدات، وذلك كله بالاتفاق مع الجهات والهيئات المعنية، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للتعليم بجميع أنـواعه ومراحـله.