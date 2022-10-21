شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن "قلق".. ورقة أوكرانيا في انتخابات الكونجرس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لم يخف الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقه من تأثير فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، على مستقبل مساعدات بلاده إلى أوكرانيا.

وردا على سؤال خلال توقفه في متجر لبيع الشطائر في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا عندما سُئل عن تأثير فوز الجمهوريين بأحد مجلسي الكونجرس أو كليهما في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قال بايدن "أنا قلق".

ويقوم بايدن بجولة داخلية في إطار حملة انتخابية للديمقراطي جون فيترمان، الذي ستساعد منافسته في مجلس الشيوخ الأمريكي مع الجمهوري محمد أوز في تحديد ما إذا كان الديمقراطيون سيحتفظون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ أم لا.

ويرجع قلق بايدن إلى تصريح سابق لكيفن ماكارثي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب بأنه لن يكون مستعدا لكتابة شيك على بياض لمساعدة أوكرانيا لو فاز حزبه بمجلس النواب من الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.

ويسود معسكر الجمهوريين انقسام بين من يرون ضرورة لكبح جماح روسيا وغيرهم ممن يفضلون سياسة خارجية أكثر انعزالية.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، قدمت واشنطن أكثر من 17.5 مليار دولار من المساعدات الأمنية الأمريكية لكييف.