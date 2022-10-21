شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا: أسلحة الغرب إلى أوكرانيا ستذهب للإرهابيين حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رجحت روسيا أن الأسلحة التي زود بها الغرب أوكرانيا سينتهي بها الحالي في يد الجماعات الإرهابية والإجرامية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، في تصريحات للصحفيين الخميس، إن الأسلحة المتطورة التي يزود بها الغرب أوكرانيا ستذهب إلى السوق السوداء ومنها إلى الجماعات الإرهابية والإجرامية في الشرق الأوسط ووسط إفريقيا وآسيا.

وأضافت أن جزءا كبيرا من هذه الأسلحة دخل بالفعل أو سيدخل قريبا السوق السوداء.

واعتبرت زخاروفا أن الاتحاد الأوروبي أصبح طرفا في الصراع في أوكرانيا، لأنه زود كييف بمجموعة من الأسلحة المتطورة.

وأشارت إلى أن دول الناتو أرسلت نحو 700 نظام مدفعي و80 ألف نظام صاروخي و800 ألف قذيفة مدفعية و90 مليون طلقة ذخيرة، إلى أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط الماضي.

وسبق لموسكو أن حذرت من أن الأسلحة الموجهة إلى أوكرانيا يمكن أن تشق طريقها إلى "أيدي المجرمين".

وتقترب العملية العسكرية في أوكرانيا من دخول شهرها التاسع، دون حسم، وسط مستجدات أبرزها دخول المسيرات سير المعارك بقوة، وسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها موسكو.

والأسبوع الماضي شنت موسكو هجمات استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، أدت إلى دخول كييف اليوم الخميس مرحلة انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، بعد أن فقدت الدولة ما لا يقل عن 40% من قدرتها على توليد الطاقة.