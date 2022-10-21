شكرا لقرائتكم خبر عن حظر وضع إعلانات على المنشآت والحدائق والتماثيل والنافورات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظر قانون البناء، الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات فى الأماكن الآتية:

- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.

- فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

- المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

- فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.

- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.

- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.

- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.

- الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.