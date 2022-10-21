الهند: تغريم جوجل 162 مليون دولار بسبب سوء استغلال منصة أندرويد

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ)

فرضت لجنة حماية المنافسة في الهند غرامة مالية قدرها 13.37 مليار روبية (162 مليون دولار) على شركة "ألفابت"، الشركة الأم لـ "جوجل"، بسبب سوء استغلال الدور المهيمن لنظام تشغيلها أندرويد من أجل تعزيز نشاطها الخاص بالبحث الالكتروني.

وقالت اللجنة في بيان الخميس، إن تطبيقات جوجل المثبتة سلفا ستشجع المستخدمين على استخدام محرك البحث جوجل.

وأمرت اللجنة جوجل بإجراء تعديلات، بما يشمل توفير القدرة على إزالة تطبيقات جوجل.

وتعد الهند، التي ستصبح رسميا أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، سوقا مهمة للنمو بالنسبة لجوجل وشركات وادي السيليكون الأمريكية الأخرى.

كما أن الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد هي الأكثر شعبية في البلاد.