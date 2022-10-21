زيلينسكي يدعو أوروبا إلى توفير مزيد من نظم الدفاع الجوي لأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ)

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زعماء دول الاتحاد الأوروبي إلى توفير المزيد من نظم الدفاع الجوي لبلاده، وقال إنه تم إسقاط أكثر من 200 مسيرة إيرانية، تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا، خلال شهر أكتوبر الجاري فقط.

وخاطب زيلينسكي، زعماء الاتحاد خلال القمة الأوروبية في بروكسل اليوم الخميس، قائلا إن صواريخ كروز الروسية والمسيرات المقاتلة، الإيرانية، قد سببت خرابا، "ودمرت أكثر من ثلث البنية التحتية في مجال الطاقة لدينا".

وأوضح زيلينسكي، أن بلاده لا تستطيع تصدير الطاقة إلى أوروبا جراء تداعيات الدمار، ودعا فرنسا وإيطاليا، ودولا أخرى، إلى توفير المزيد من النظم المضادة للصواريخ لأوكرانيا.

كما دعا الرئيس الأوكراني إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران، وقال إن المسؤولين الإيرانيين "يكذبون بشأن مشاركتهم في الحرب" الروسية على بلاده.