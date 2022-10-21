شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين يحمل كلاشينكوف.. تفقد "التعبئة" وشارك بالرماية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، لأول مرة في مركز لتدريب جنود تمت تعبئتهم للحرب في أوكرانيا، كما شارك في تدريبات الرماية.

وبحسب صور بثها التلفزيون الروسي فإن بوتين تفقد تدريبات المجندين في منطقة ريازان جنوب شرق موسكو، لأول مرة منذ بدء التعبئة الجزئية في 21 سبتمبر/أيول الماضي.

وخلال الزيارة تفقد بوتين منصة لإطلاق النار، بل وشارك في تدريبات الرماية، حيث خلع تمدد أرضا أسفل شبكة تمويه عسكرية، ومعطفا أسود وأمسك بسلاح رشاش وأطلق منه النار.

وحرص بوتين على تبادل الحديث مع بعض الجنود متمنيا لأحدهم "حظا سعيدا".

وبحسب وسائل إعلام روسية فإن بوتين تفقد تدريبات على تأهيل تكتيكي والسيطرة على حريق كبير.

رافق بوتين خلال الزيارة، وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الذي قدم شرحا عن تدريب مئات من الاحتياطيين الذين تمت تعبئتهم.

وكان بوتين قد أعلن في 21 سبتمبر/أيلول الماضي تعبئة جزئية لمئات الالاف من عناصر الاحتياط في محاولة لوقف هجوم أوكراني مضاد ألحق خسائر كبيرة بالقوات الروسية.

وبحسب حصيلة رسمية روسية فإنه تم حتى تعبئة 222 ألف شخص حتى الآن بينهم 16 ألفا انضموا إلى المعارك الدائرة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.