20 أكتوبر , 2022
التظاهرات في تشاد (أ ف ب).
أكد رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو أن الاحتجاجات الدامية أسفرت عن مقتل نحو خمسين شخصاً في أنحاء البلاد الخميس، وأعلن «تعليق جميع أنشطة» أحزاب معارضة رئيسية وفرض حظر تجول.
وقال: «سقط نحو خمسين قتيلاً خصوصاً في نجامينا وموندو وكومرا وزهاء مئة جريح»، مضيفاً أن حظر التجول من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً سيستمر حتى «استعادة تامة للأمن في نجامينا وموندو ودوبا وكومرا». وحذّر من أن الحكومة «ستفرض النظام في كامل البلاد ولن تتسامح بعد الآن مع أي انزلاق أياً كان مرتكبه».
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء: «نحو خمسين قتيلاً» و«زهاء مئة جريح» خلال التظاهرات في تشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.