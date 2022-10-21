20 أكتوبر , 2022 أشخاص يتظاهرون أمام السفارة الإيرانية في أوكرانيا (أ ف ب). فرضت بريطانيا اليوم الخميس عقوبات على ثلاثة ضباط في الجيش الإيراني وشركة واحدة لدورهم في إمداد روسيا بطائرات مسيّرة لاستخدامها في أوكرانيا، بحسب تحديث لقائمة العقوبات البريطانية.

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تفرض عقوبات على شخصيات عسكرية إيرانية بسبب مبيعات الطائرات المسيّرة لروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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