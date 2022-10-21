صحة الإسكندرية: انتهاء المسح الميداني لقياس انتشار فيروسات الكبد ونقص المناعة المكتسب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، انتهاء أعمال المسح الصحي الميداني لقياس معدل انتشار الفيروسات الكبدية المنقولة عند طريق الدم ومرض نقص المناعة المكتسب بين المواطنين بمحافظة الإسكندرية من سن عام واحد حتى 70 عاما.

وقالت وكيل الوزارة، إن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الصحة التى تهدف إلى خفض معدل انتشار تلك الفيروسات من خلال ترصد المرض والاكتشاف المبكر لحالات الإصابة.

من جانبها قالت الدكتورة هناء عبد الرحيم، مدير عام الرعاية الصحية الأساسية والشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن أعمال المسح استمرت لمدة ثلاثة أيام فى الفترة من 18 حتى 20 أكتوبر الجاري وشملت مناطق العجمى ووسط وغرب الإسكندرية.

وأوضحت "عبد الرحيم" أن المسح الصحي جرى بواسطة 11 فريق صحى مدرب يضم كل فريق منها طبيب ومراقب صحي وفني معمل ورائدة ريفية ومسئول تكويد علاوة على مشرفي المناطق والمديرية والوزارة.