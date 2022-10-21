لبنان / 80 اصابة جديدة بالكوليرا

اسماعيل عبد الحي - سجلت لبنان 80 حالة جديدة بالكوليرا ليبلغ العدد الجملي في البلاد 169 إصابة وفق ما اعلنه اليوم الأربعاء وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض.

وأكد الأبيض في مؤتمر صحفي أن “هناك انتشارا واسعا للكوليرا، معظمه لدى النازحين السوريين، ولكن هناك تزايد واضح بتسجيل أعداد الإصابات”، مبينا أن “المياه الملوثة في مناطق عدة هي العنصر الأساسي الذي يسهم في رفع حالات الكوليرا، بالاضافة الى مسألة تلوث الخضار من مياه الري، وبالدرجة الثالثة تأتي مسألة مخالطة المصاب بأشخاص عدة”.

وأضاف: “محطة التكرير في مناطق انتشار الكوليرا معطلة وبالتالي، المياه لا تتكرر وتبقى ملوثة، وتذهب الى المواطنين وتنشر الكوليرا فيما بينهم”.