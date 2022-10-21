اختيار رئيس وزراء جديد في بريطانيا بحلول 28 تشرين الأول/أكتوبر

20 أكتوبر , 2022 رئيسة الحكومة البريطانية المستقيلة ليز تراس (أ ف ب). ستجرى انتخابات لاختيار خلف لرئيسة الحكومة البريطانية المستقيلة ليز تراس على رأس حزب المحافظين، بحلول 28 تشرين الأول/أكتوبر، حسبما أعلن مسؤول الخميس. وقال غراهام برادي، رئيس لجنة 1922 المؤثرة التي تضم عدداً من نواب مجلس العموم البارزين «سيكون من الممكن إجراء اقتراع واستكمال انتخابات القيادة بحلول يوم الجمعة 28 تشرين الأول/أكتوبر. لذا سيكون لدينا زعيم جديد في المنصب قبل البيان المالي في الحادي والثلاثين منه (تشرين الأول/أكتوبر)».

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