شكرا لقرائتكم خبر عن مفرج عنه بقوائم لجنة العفو الرئاسى بعد تعيينه فى "الوطن": شكرا للرئيس السيسي بيزرع الأمل فينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ممنون جدا للأب الحنون والعظيم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.. فعلا شعرت بكرمه ومحبة وإني ابن من أبنائه.. وحسيت فعلا إن في تغيير كبير وإننا في "جمهورية جديدة" مرحب فيها للجميع.. جمهورية فيها أمل".. بهذه الكلمات بدأ الصحفى "محمد حسن" عمله اليوم في الزميلة جريدة "الوطن" بعد التعاقد معه كمحرر فيديو، والذى جاء في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من خلال لجنة العفو الرئاسي في عمليات الإفراج عن المحبوسين، ودمجهم بالمجتمع، وتلبية أي احتياجات او متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية.

محمد حسن، نشر اليوم بوست عبر صفحته بموقع "فيس بوك"، روى خلاله كيف استقبل خبر تعاقده مع الزميلة "الوطن"، وأرفقه بصور مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن.

وكتب محمد حسن، عبر صفحته :"النهارده الصبح نشرت فيديو شرحت فيه معاناتي من عدم وجود فرصة عمل وتواصل معايا الاستاذ المحترم طارق العوضي، وأبلغني أنه سيساعدني..وبعد شوية فوجئت بتواصل الأستاذ أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن ولقيته متعاطف معايا وطلب يقابلني فورا في مكتبه بالجريدة، و استقبلني استقبال انساني وفورًا أصدر قرار بالتعاقد معي كصحفي فيديو بالوطن في لفتة طيبه وجميله جدًا" .

وواصل :"أنا ممنون جدا للأب الحنون والعظيم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .. فعلا شعرت بكرمه ومحبة واني ابن من ابناءه .. وحسيت فعلا ان في تغيير كبير واننا في "جمهورية جديدة" مرحب فيها للجميع .. جمهورية فيها أمل.. أنا بشكر من قلبي الشركة المتحدة اللي جريدة الوطن احدي مؤسساتها الاعلامية واللي عندها مسئولية اجتماعية ووطنية حقيقية.

وأضاف: "أنا بشكر من أعماق قلبي الأستاذ المحامي القدير طارق العوضي لاهتمامه الانساني الكبير بموضوعي، وبشكر الأستاذ أحمد الخطيب رئيس تحرير الوطن على حسن وحفاوة الاستقبال والتعاقد معي ومنحي قبلة الحياة والأمل".

وتابع: "اللي بيحصل في مصر بيزرع الأمل والحب والسلام في بلادنا العظيمة ومصر الجميلة.. وعقبال بقيت الناس".



بوست محمد حسن