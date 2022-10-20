تونسية عمرها 4 سنوات تصل على قارب إلى إيطاليا

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وصلت الطفلة على قارب كان يضم مهاجرين آخرين قادمين من تونس إلى الجزيرة الإيطالية القريبة لامبيدوزا الأحد الماضي، لكن من دون أي مرافقة من أفراد عائلتها.وقال متحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي «إن والدي الطفلة سلما ابنتهما إلى وسيط منظم للرحلة مع مبلغ مالي على أن يلحقا بها إلى إيطاليا».
وأضاف الجبابلي «تم الاحتفاظ بالزوجين، هما لا يتعاونان للوصول للحقيقة»، ورجح توجه تهمة الاتجار بالبشر لوالدي الطفلة.
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