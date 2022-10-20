الارشيف / اخبار العالم

تونسية عمرها 4 سنوات تصل على قارب إلى إيطاليا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر تونسية عمرها 4 سنوات تصل على قارب إلى إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الشرطة التونسية زوجين للتحقيق معهما بشأن وصول ابنتهما ذات السنوات الأربع وحيدة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في رحلة هجرة غير شرعية.

وصلت الطفلة على قارب كان يضم مهاجرين آخرين قادمين من تونس إلى الجزيرة الإيطالية القريبة لامبيدوزا الأحد الماضي، لكن من دون أي مرافقة من أفراد عائلتها.

وقال متحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي «إن والدي الطفلة سلما ابنتهما إلى وسيط منظم للرحلة مع مبلغ مالي على أن يلحقا بها إلى إيطاليا».

وأضاف الجبابلي «تم الاحتفاظ بالزوجين، هما لا يتعاونان للوصول للحقيقة»، ورجح توجه تهمة الاتجار بالبشر لوالدي الطفلة.

كانت هذه تفاصيل خبر تونسية عمرها 4 سنوات تصل على قارب إلى إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا