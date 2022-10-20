شكرا لقرائتكم خبر تونسية عمرها 4 سنوات تصل على قارب إلى إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الشرطة التونسية زوجين للتحقيق معهما بشأن وصول ابنتهما ذات السنوات الأربع وحيدة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في رحلة هجرة غير شرعية.

وصلت الطفلة على قارب كان يضم مهاجرين آخرين قادمين من تونس إلى الجزيرة الإيطالية القريبة لامبيدوزا الأحد الماضي، لكن من دون أي مرافقة من أفراد عائلتها.

وقال متحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي «إن والدي الطفلة سلما ابنتهما إلى وسيط منظم للرحلة مع مبلغ مالي على أن يلحقا بها إلى إيطاليا».

وأضاف الجبابلي «تم الاحتفاظ بالزوجين، هما لا يتعاونان للوصول للحقيقة»، ورجح توجه تهمة الاتجار بالبشر لوالدي الطفلة.