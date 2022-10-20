شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تستضيف جلسة نقاشية حول "المتغيرات المناخية ومبادرة حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، جلسة حوارية بعنوان "المتغيرات المناخية ومبادرة حياة كريمة"، وذلك في إطار سلسلة نقاشات وحوارات مجتمعية متعلقة بالحوار الوطني.

واستضافت التنسيقية الدكتور طارق تمراز، أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس، بمقر التنسيقية والذى تحدث حول المتغيرات المناخية فى مصر، وارتباط ذلك بقمة المناخ المقرر انعقادها فى مدينة شرم الشيخ، الشهر المقبل.

واستعرض بعض الظواهر المناخية المتغيرة فى مصر، ودور الدولة فى التعامل مع تلك الأمور بخطط عاجلة، تكلف الميزانية أرقام كبيرة، وهي أرقام لم يكن مقرر لها التعامل مع تلك المتغيرات.

وأضاف الدكتور طارق تمراز، أن المتغيرات المناخية، فرضت سياسات جديدة فى كيفية التعامل مع مشاريع حياة كريمة، وكذلك طرح أفكار تتماشى مع المتغيرات المناخية، و تفيد المواطن اقتصاديا بشكل كبير.

وفي نهاية اللقاء، أكدت التنسيقية على استمرار عقد اللقاءات في مختلف الاتجاهات، وذلك حتى يتم الاستفادة من كافة الآراء الواردة من المتخصصين و الخبراء والمواطنين فى الحوار الوطنى.

حضر من أعضاء التنسيقية، ماجد الفقى، وأحمد فتحي، وزكي القاضي و أحمد يحي، وأحمد حمامصي وشيماء الأشقر، و أدم الطوخي، و محمد نبيل، و نيفين إسكندر، ومهاب عثمان، ومريم النجدى، و نرمين مصطفى.