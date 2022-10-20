شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل للشباب وارتفاع الأسعار يتصدران الجلسة الحوارية للتنسيقية بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة حوارية، ضمت مواطنين وشباب من مختلف الفئات العمرية بمنطقة العجيزي بمحافظة الغربية، ضمن الجلسات التي تعقدها التنسيقية لدعم الحوار الوطني والتأكيد على أهميته في توحيد الصف الوطني.

استهدفت الجلسة إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم حول الحوار الوطني، واستهلت النائبة دعاء عريبي حديثها مؤكدة أن الحوار الوطني يؤسس لجمهورية جديدة تتسع للجميع وأنه سيكون معبرا عن المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية لصالح المواطن المصري، مشيرة إلى ضرورة إشراك جميع القوى السياسية والحزبية والشعبية ضمن الحوار مع ضرورة تغليب المصالح العليا لمصر على أي مصالح أخرى.

وأضافت أنه يجب أن يكون هناك حالة من الاصطفاف الوطني الحقيقي مع الدولة المصرية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر، وأن يكون هناك إصرارا من الجميع على تحقيق النجاح لهذا الحوار الذي يفرض تحدياته، وهو ما يجعلنا أمام مسئولية كبيرة للعمل على نجاحه ووضع الرؤى التي تخدم صالح الوطن.

وأوضحت أنه لهذا السبب تسعى التنسيقية للحضور والاستماع لآراء المواطنين ورؤياتهم حول أهم القضايا والملفات التي يروا ضرورة مناقشتها بالحوار الوطني.

وتطرق الحديث إلى ضرورة الاهتمام بتوفير فرص عمل للشباب، كما ناقشت الجلسة قضية غلاء الأسعار، وامتد الحديث إلى ملف الصحة وضرورة تطوير المستشفيات الحكومية ومنظومة العمل بها وإلى ملف التعليم ومواجهة الدروس الخصوصية.

فيما أوضحت عريبي أن توفير فرص عمل للشباب قضية مهمة ولابد من مناقشتها، مشيرة إلى أن الدولة بالفعل تستهدف توفير فرص عمل لافتة إلى أن الحوار الوطني ذاته من أهم أهدافه الاهتمام بقضايا الشباب التي تمثل أولوية لأنهم هم المستقبل وبالتالي أحد الركائز المهمة في الحوار الوطني.

وأشارت إلى أن الحوار الوطني سيولي أهمية كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية خاصة في ظل الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة والتي يمر بها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت عضو مجلس النواب عن التنسيقية أن من أهم المحاور التي تهتم بها الدولة هو تطوير المنظومة الصحية ككل بما يخدم المواطن المصري، وأنه سيتم فتح هذا الملف بالضرورة داخل الحوار الوطني، ووضع الحلول والاقتراحات القابلة للتنفيذ لتطوير المستشفيات الحكومية من حيث زيادة عددها وتطوير خدماتها وزيادة الأطقم الطبية وتوفير الأجهزة الحديثة كأولوية.

وحول الحديث عن التعليم أوضحت النائبة دعاء عريبي أنه من أخطر وأهم الملفات لأنه خاص بأبنائنا، مؤكدة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف، مشيرة إلى ما يتم تحقيقه به من إنجازات شملت زيادة المدارس بكافة المحافظات والقرى، وتصدر ملف التعليم مبادرة حياة كريمة مؤكدة ضرورة تصدر هذا الملف الحوار الوطني بهدف وضع الحلول الجذرية لتطوير التعليم والاهتمام بالنشئ.

وأوضحت النائبة دعاء عريبي، في نهايه النقاش أن التنسيقية تقوم بعمل تلك الجلسات الحواريه لتشرك كافة الفئات العمرية والمهنية في الحوار بهدف التعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول أهم القضايا التي يجب مناقشتها بالحوار الوطني ووضع الحلول المناسبة لها.