شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل غدا لمناقشة كل ما يتعلق بالدين العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا الجمعة، ورشة عمل لمناقشة كل ما يتعلق بالدين العام، وذلك في مقر التنسيقية.

وتشمل محاور الورشة السياسة المالية للدولة ومؤشرات موقف الدين العام، وكيفية خفض الدين العام المحلي والخارجي، بالإضافة إلى دراسة كيفية زيادة الفائض الأولي للموازنة العامة وتخفيض العجز العام.

ويدير الورشة كلا من النائب أكمل نجاتي، والنائبة نهى زكي، عضوا مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشاركة كل من أعضاء التنسيقية: محمد دريع، محمد أمين، مؤمن سليم، شريف الرفاعي، عماد رؤوف، محمود مدحت، مصطفى أبوزيد، إبراهيم رمضان، مدحت علم الدين، وجهاد عثمان، أعضاء التنسيقية.