شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة: لجنة العفو الرئاسي تعمل ليلا ونهارا للإفراج عن المحبوسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن لجنة العفو الرئاسي لا يقتصر دورها على الإفراج فقط، بل لها دور اجتماعي، حيث تعمل على التواصل مع المفرج عنهم والجهات المسؤولة سواء العاملين في جهات تنفيذية أو حكومية أو حتى قطاع خاص، لإعادة المفرج عنهم إلى أعمالهم السابقة مرة أخرى، أو دعمهم للبدء في عمل جديد ودمجهم في المجتمع.

وتقدم رئيس حزب الريادة، بالشكر للرئيس السيسي الذي وعد وأوفى، مؤكدا أن لجنة العفو الرئاسي تعمل ليلا ونهارا لإنجاز إجراءات عدد كبير من المفرج عنهم، في ظل الجمهورية الجديدة التي نعيش فيها.