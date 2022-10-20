شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تامر عبد القادر: قرارات "العفو الرئاسى" تعكس إنسانية وحكمة القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن قرارات الإفراج عن المحبوسين، تعكس درجات الإنسانية التى تتمتع بها القيادة السياسية الحكيمة للبلاد.

وأشاد عبد القادر بجهود الدولة فى إعادة تقويم نزلاء المؤسسات العقابية، وتحفيزهم على العودة للاندماج بين أفراد المجتمع، مراعاة لقوانين حقوق الإنسان التى تحافظ على حقوق النزلاء كأفراد من نسيج المجتمع.

وكشف عبد القادر، أن لجنة العفو الرئاسى تعمل فى إطار الإنسانية بما يحقق مبادئ المساواة والشفافية بين نزلاء هذه المؤسسات، لافتا إلى أن المعايير التى يتم الاحتكام لها واضحة وتحقق أهم مبادئ العدالة.

وأشار عبدالقادر إلى أن قرارات العفو الرئاسي أو الإفراج عن المحبوسين احتياطيا تكشف حرص القيادة السياسية وتوجيهاتها للجهات المعنية للعمل على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بالتزامن مع الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، بالإضافة إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مصر هى الوطن الأكبر الذى يتسع الجميع.

ولفت عبد القادر إلى أن قرارات العفو والإفراج عن المحبوسين، تأتي أيضا تزامنا مع الجهود المضنية للدولة بشأن مراعاة مبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنها تؤكد جدية الحوار الوطني الشامل الذي وضع ضمن محاوره السياسية ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعي مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال النائب تامر عبدالقادر: قرارات العفو والإفراج عن المحبوسين، تبعث البهجة والسرور فى نفوس أسر السجناء، خاصة وأنها تجمع شتاتهم بعد سنوات الفرقة لقضاء العقوبات.