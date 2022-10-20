شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل مشيدا بإخلاء سبيل عدد كبير من المحبوسين: خطوة إيجابية تمهد الأجواء للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرارات لجنة العفو الرئاسي، والخاصة بإخلاء سبيل عدد كبير من المحبوسين احتياطيا، بجانب صدور قرارات عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية وتأتى استكمالًا لمجهودات طويلة على مدى أشهر، تم فيها العمل على هذا الملف.

وقال إمام، أتمنى أن ننتهى من هذا الملف قريبًا بالإفراج عن غير المتورطين فى أحداث عنف، مشيرًا إلى أن لجنة العفو تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الإطار

ووجه رئيس حزب العدل، التحية لأعضاء لجنة العفو، ولكل من يبذل جهدًا ويتحمل كثيرًا من سهام النقد من أجل هذا الملف، مؤكدًا أن هذا الأمر يمهد الأجواء لإجراء الحوار الوطنى بشكل يتفاعل مع قضايا الحاضر والمستقبل بعيدًا عن الماضى، ويفتح صفحة جديدة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ينتظرها الشعب المصرى.