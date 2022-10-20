شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تطلق جلسات نقاشية للحوار الوطني بمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط حشد من مواطني البحيرة بلغ عددهم ما يقرب من 250 مواطنا يتصدرهم الفلاحون والمزارعون ورؤساء مجالس إدارات بعض الجمعيات الزراعية وأصحاب الأملاك الزراعية، عقدت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدة جلسات نقاشية تحت عنوان " قضايا الحوار الوطني" بمركز أبوحمص.

وتستهدف الجلسات، الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم والتحديات التى تواجههم وذلك ضمن جهود التنسيقية في دعم قضايا الحوار الوطني.

وفي بداية اللقاء أكدت كليب حرص القيادة السياسية على الاستماع لآراء المواطنين ومشكلاتهم، ثم تطرقت الجلسة، لعدد من المواضيع كأهمية العمل العام، وأهدافه؛ وأهمية تفعيل مشاركة المواطنين في جميع المحاور السياسية، والاقتصادية والمجتمعية، كما تم استعراض جهود الدولة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشهدت الجلسة تفاعلا كبيرا من كافة الفئات الموجودة والذين حرصوا على خوض النقاش وطرحوا العديد من الأسئلة عن الحوار الوطني وآليات المشاركة وتقديم المقترحات داخل لجان الحوار.

وتصدرت قضايا الزراعة، والري وتطوير وتأهيل الترع، وكذلك قضايا التعليم، وخدمات الصرف الصحي قائمة اهتمام الحضور.

فيما صرحت نائبة التنسيقية، أن الحوار الوطني هو حوار موسع للحوار السياسي الذي تقوم به التنسيقية منذ ٢٠١٨ م بمشاركة مختلف الأيدولوجيات والتوجهات والأراء السياسية المتنوعة، وهو ما ساهم في نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الانجازات الكبيرة، مقترحة ضرورة استمرار مثل هذه النقاشات والندوات في الفترة القادمة.